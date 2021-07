Euro 2020, da «Dollarumma» a miglior giocatore, la parabola del portiere azzurro che ricorda Paolo Rossi (Di lunedì 12 luglio 2021) Se non fosse stato per quel tendine d’Achille, forse il titolo di miglior giocatore di Euro 2020 l’avrebbe sollevato Leonardo Spinazzola. Forse, perché dopo i rigori parati in semifinale contro la Spagna e in finale contro l’Inghilterra, uno dei ruoli più spesso dimenticati nell’assegnazione dei premi individuali, quello del portiere, ha rivelato la sua essenzialità per la vittoria dell’Italia nel campionato Europeo. Non il piede, ma la mano, non la scarpetta, ma il guantone: Gianluigi Donnarumma, a soli 22 anni, entra nella storia della Nazionale azzurra. Prima dell’esaltazione, però, ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 luglio 2021) Se non fosse stato per quel tendine d’Achille, forse il titolo didil’avrebbe sollevato Leonardo Spinazzola. Forse, perché dopo i rigori parati in semifinale contro la Spagna e in finale contro l’Inghilterra, uno dei ruoli più spesso dimenticati nell’assegnazione dei premi individuali, quello del, ha rivelato la sua essenzialità per la vittoria dell’Italia nel campionatopeo. Non il piede, ma la mano, non la scarpetta, ma il guantone: Gianluigi Donnarumma, a soli 22 anni, entra nella storia della Nazionale azzurra. Prima dell’esaltazione, però, ...

