Euro 2020, azzurri di ritorno in hotel dopo il tour in pullman: striscioni ironici (Di lunedì 12 luglio 2021) I calciatori della Nazionale italiana hanno condiviso la propria gioia per il successo a Euro 2020 con gli appassionati, mediante un breve tour in pullman tra le vie di Roma. Gli azzurri hanno regalato gioia e sorrisi ai tifosi italiani, orgogliosi della cavalcata agli Europei e volenterosi di poter rendere omaggio ai propri beniamini. dopo un intenso percorso tra le strade capitoline, l’autista ha condotto i giocatori presso l’hotel Parco dei Principi, così da consentire riposo ai diretti interessati. Da segnalare la presenza di vari ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021) I calciatori della Nazionale italiana hanno condiviso la propria gioia per il successo acon gli appassionati, mediante un breveintra le vie di Roma. Glihanno regalato gioia e sorrisi ai tifosi italiani, orgogliosi della cavalcata aglipei e volenterosi di poter rendere omaggio ai propri beniamini.un intenso percorso tra le strade capitoline, l’autista ha condotto i giocatori presso l’Parco dei Principi, così da consentire riposo ai diretti interessati. Da segnalare la presenza di vari ...

Advertising

EURO2020 : ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - EURO2020 : Oldest player to score in a EURO final ?? EURO 2020 winner ?? ???? Leonardo Bonucci ?? #EURO2020… - EURO2020 : ?? Roma heroes ?? EURO 2020 winners ???? Cristante, Spinazzola, and Florenzi ?? #EURO2020 - JaiSR_ : RT @NN10ii_: Federico Chiesa - Euro 2020 @federicochiesa - aroddw : RT @NN10ii_: Federico Chiesa - Euro 2020 @federicochiesa -