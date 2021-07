Euro 2020, Alessandro Antinelli e l'incontro con Phil Foden: 'Piangeva ubriaco fuori dalla mia porta e...'. La reazione social (Di lunedì 12 luglio 2021) Sono passate solo poche ore dalla vittoria di Euro 2020 da parte dell'Italia ai danni dell'Inghilterra allo stadio di Wembley, ma i retroscena sulla partita decisiva certo non mancano. A raccontarne ... Leggi su leggo (Di lunedì 12 luglio 2021) Sono passate solo poche orevittoria dida parte dell'Italia ai danni dell'Inghilterra allo stadio di Wembley, ma i retroscena sulla partita decisiva certo non mancano. A raccontarne ...

Advertising

EURO2020 : ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - EURO2020 : Oldest player to score in a EURO final ?? EURO 2020 winner ?? ???? Leonardo Bonucci ?? #EURO2020… - EURO2020 : ?? Roma heroes ?? EURO 2020 winners ???? Cristante, Spinazzola, and Florenzi ?? #EURO2020 - dvcaradonna : RT @OizaQueensday: Comunque gli afro-britannici hanno paura di uscire di casa al momento per il modo in cui stanno trattando i calciatori S… - bacherofoo : RT @EURO2020: ?? Roma heroes ?? EURO 2020 winners ???? Cristante, Spinazzola, and Florenzi ?? #EURO2020 -