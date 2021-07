Euforia Italia: guarda la festa sul bus scoperto (Di lunedì 12 luglio 2021) Grande festa a Roma per la passerella degli azzurri campioni d'Europa. I giocatori e il commissario tecnico Roberto Mancini documentano tutto e pubblicano sui loro profili Instagram Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 12 luglio 2021) Grandea Roma per la passerella degli azzurri campioni d'Europa. I giocatori e il commissario tecnico Roberto Mancini documentano tutto e pubblicano sui loro profili Instagram

Euforia Italia: guarda la festa sul bus scoperto
Grande festa a Roma per la passerella degli azzurri campioni d'Europa. I giocatori e il commissario tecnico Roberto Mancini documentano tutto e pubblicano sui loro profili Instagram

Italia campione, notte di follie e incidenti. Morti e feriti, corpo in acqua Il giorno dopo la notte di grande euforia in tutta Italia per la vittoria degli Europei si registrano anche incidenti, episodi violenti e vittime legati ai festeggiamenti . I casi più gravi a Venezia dove il corpo senza vita di un ...

Italia, la festa dei giocatori sui social. LE FOTO
Euforia Italia: guarda la festa sul bus scoperto
Grande festa a Roma per la passerella degli azzurri campioni d'Europa. I giocatori e il commissario tecnico Roberto Mancini documentano tutto e pubblicano

Euro 2020, il terremoto azzurro: l'esultanza ai rigori fa registrare una scossa all'Ingv Euro 2020, una gioia che fa tremare l'Italia. Un vero e proprio terremoto azzurro, quello scatenato dall'euforia per la vittoria ai rigori contro l'Inghilterra: l'esultanza ...

