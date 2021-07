Etiopia: il premier Abiy Ahmed vince le elezioni. L’opposizione: “Non è stato un voto libero” (Di lunedì 12 luglio 2021) Il primo ministro dell’Etiopia, Abiy Ahmed, ha vinto le elezioni federali con una maggioranza schiacciante, tra denunce di irregolarità da parte delle opposizioni e degli Stati Uniti e con la regione del Tigray ancora devastata dal conflitto e dalla carestia. Alle consultazioni del 21 giugno 2021, inizialmente previste per il 29 agosto 2020 ma poi rinviate a causa della pandemia di Covid-19, il Partito della Prosperità del premier Abiy ha conquistato 410 seggi su 436 alla Camera dei Rappresentanti del Popolo, assicurando al primo ministro un solido mandato per i prossimi ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 luglio 2021) Il primo ministro dell’, ha vinto lefederali con una maggioranza schiacciante, tra denunce di irregolarità da parte delle opposizioni e degli Stati Uniti e con la regione del Tigray ancora devastata dal conflitto e dalla carestia. Alle consultazioni del 21 giugno 2021, inizialmente previste per il 29 agosto 2020 ma poi rinviate a causa della pandemia di Covid-19, il Partito della Prosperità delha conqui410 seggi su 436 alla Camera dei Rappresentanti del Popolo, assicurando al primo ministro un solido mandato per i prossimi ...

