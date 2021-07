Estate | Oipa | anche abbandono legalizzato è abbandono

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Estate Oipa

askanews

Le guardie zoofile dell', presenti in Italia con 66 Nuclei in 18 regioni e in numerose province, nel 2020 hanno eseguito 5.106 interventi, controllato 8.516 animali, di cui 5.909 cani, e svolto ...L'Organizzazione internazionale protezione animali () lancia una nuova campagna rivolta a quei proprietari di cani e gatti che si liberano dei propri animali, in, portandoli in un canile o in un gattile. 'Anche l'abbandono legalizzato è un ...I cittadini e i loro amici a 4 zampe protagonisti della campagna social promossa dal Centro Commerciale La Rotonda con il prezioso sostegno di Oipa Modena ... di abbandoni con un picco massimo ...Almeno per questa estate, si chiedeva una nuova ordinanza ... La lotta è davvero ferrea, e non lo si scopre oggi. Su tutte, Enpa, Oipa e Lav, chiedevano alla sindaca Raggi e a tutta la giunta comunale ...