Erica non ce l’ha fatta. Morta a 20 anni dopo una settimana d’agonia: “Tragedia infinita” (Di lunedì 12 luglio 2021) La notizia più brutta si è purtroppo verificata in queste ore. Erica, dopo aver lottato per una settimana, è Morta ad appena 20 anni a causa di un grave incidente stradale che l’aveva vista protagonista nella notte tra sabato 3 e domenica 4 luglio. Si trovava a bordo di un’automobile, per la precisione una Peugeot, quando si era materializzata la Tragedia. La sua amica Nicole Allasia era già deceduta sul colpo e adesso anche lei ha perso la vita, nonostante una lotta durissima che è risultata vana. La 20enne era stata ricoverata immediatamente in ospedale, dopo essere ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 luglio 2021) La notizia più brutta si è purtroppo verificata in queste ore.aver lottato per una, èad appena 20a causa di un grave incidente stradale che l’aveva vista protagonista nella notte tra sabato 3 e domenica 4 luglio. Si trovava a bordo di un’automobile, per la precisione una Peugeot, quando si era materializzata la. La sua amica Nicole Allasia era già deceduta sul colpo e adesso anche lei ha perso la vita, nonostante una lotta durissima che è risultata vana. La 20enne era stata ricoverata immediatamente in ospedale,essere ...

