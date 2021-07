Equitazione | Olimpiadi Tokyo | tutti i qualificati del salto ostacoli Un solo italiano presente

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 luglio 2021) La FEI, ovvero la federazione internazionale degli sport equestri, ha diramato la lista definitiva degli atleti che parteciperanno alledi: per ilsaranno in Giappone 75 binomi (+20 di riserva), tra cui uno, composto da Emanuele Gaudiano (Centro Sportivo Carabinieri) e Chalou. Nella gara a squadre saranno della partita 20 team, che, in caso di necessità, potranno anche schierare la riserva, mentre nella prova individuale saranno in gara i 60 binomi della prova a squadre più altri 15 di Paesi che hanno conquistato unpass, come nel caso ...