Advertising

giornaleradiofm : Sostenibilità: ENGIE 4Life, il frutteto bio che ha 'adottato' 500 alberi: Roma, 12 lug. - (Adnkronos) - ENGIE, grup… - TV7Benevento : Engie 4Life, il frutteto bio che ha 'adottato' 500 alberi... - fisco24_info : Engie 4Life, il frutteto bio che ha 'adottato' 500 alberi: Engie, gruppo energetico mondiale, coerentemente con la… - italiaserait : Engie 4Life, il frutteto bio che ha ‘adottato’ 500 alberi -

Ultime Notizie dalla rete : Engie 4Life

Tiscali.it

... coerentemente con la propria ambizione di accelerare la transizione verso un'economia carbon neutral, lancia in collaborazione con Biorfarm e LifeGate, il fruttetopartecipando al ...... coerentemente con la propria ambizione di accelerare la transizione verso un'economia carbon neutral, lancia in collaborazione con Biorfarm e LifeGate, il fruttetopartecipando al ...il frutteto ENGIE 4Life partecipando al progetto Save the Farm grazie al quale 500 alberi da frutto provenienti da aziende agricole biologiche italiane saranno adottati da ENGIE garantendo una filiera ...ENGIE, gruppo energetico mondiale, coerentemente con la propria ambizione di accelerare la transizione verso un'economia carbon neutral, lancia in collaborazione con Biorfarm e LifeGate: ...