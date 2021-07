ENGIE 4Life | il frutteto bio che ha ' adottato' 500 alberi

(Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug. - (Adnkronos) -, gruppo energetico mondiale, coerentemente con la propria ambizione di accelerare la transizione verso un'economia carbon neutral, lancia in collaborazione con Biorfarm e LifeGate, ilpartecipando al progetto Save the Farm grazie al quale 500da frutto provenienti da aziende agricole biologiche italiane saranno adottati dagarantendo una filiera agroalimentare più corta e a minor impatto ambientale. I prodotti delfavoriranno i piccoli coltivatori rurali e saranno redistribuiti ad associazioni ...

I prodotti del frutteto favoriranno i piccoli coltivatori rurali e saranno redistribuiti ad associazioni del territorio che li destineranno alle persone e famiglie in difficoltà. Oltre che protagonisti delle prossime campagne commerciali, gli inquilini di Civico Zero saranno anche portavoce di: una serie di iniziative e di programmi digitali di edutainment ...