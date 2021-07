Empoli, accoltellato 26enne durante i festeggiamenti per la vittoria della Nazionale (Di lunedì 12 luglio 2021) Un 26enne è stato accoltellato la notte scorsa, intorno alle 2, in piazza della vittoria a Empoli nel corso dei festeggiamenti per la conquista, da parte della Nazionale italiana, degli Europei. ... Leggi su lanazione (Di lunedì 12 luglio 2021) Unè statola notte scorsa, intorno alle 2, in piazzanel corso deiper la conquista, da parteitaliana, degli Europei. ...

Advertising

LetiziaFirenze : Accoltellato durante i festeggiamenti per la vittoria della Nazionale: 26enne grave in ospedale a Empoli - corrierefirenze : Empoli, 26enne accoltellato durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia - rep_firenze : Accoltellato a Empoli nei festeggiamenti Azzurri: è grave [aggiornamento delle 10:41] - Angela300564201 : gonews: Accoltellato in piazza durante i festeggiamenti per gli Europei, 26enne in codice rosso a Empoli.… - iltirreno : A Empoli un grave episodio durante i festeggiamenti per la Nazionale: giovane accoltellato in piazza -