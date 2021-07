Emozione terribile | i genitori di Mancini per scaramanzia hanno guardato la partita da soli

(Di lunedì 12 luglio 2021) Aldo e Marianna, idi Robertosono ovviamente i più orgogliosi tra tutti per la vittoria dell’Italia ma la loro sofferenza ieri sera è anche stata la più grande di tutti. Intervistati dall’Ansaparlato di una finale sofferta ma anche della convinzione di Robertoper la vittoria. “Se lo sentiva che avrebbe vinto” non sanno spiegare nemmeno loro il motivo ma il ct della Nazionale ci ha creduto dal primo istante. La sua famiglia invece ieri a un certo punto ha iniziato a perdere le speranze per poi esultare con tutto il resto del Paese. In casa però davanti allo schermo ...

Advertising

adelestancati : RT @lagatta4739: #TraParoleEdEmozioni #CasaLettori @LibriAmati C’è una stanchezza dell'intelligenza astratta ed è la più terribile delle st… - JoanBegley : RT @lagatta4739: #TraParoleEdEmozioni #CasaLettori @LibriAmati C’è una stanchezza dell'intelligenza astratta ed è la più terribile delle st… - SilvanaHansb : RT @lagatta4739: #TraParoleEdEmozioni #CasaLettori @LibriAmati C’è una stanchezza dell'intelligenza astratta ed è la più terribile delle st… - GerberArancio : RT @lagatta4739: #TraParoleEdEmozioni #CasaLettori @LibriAmati C’è una stanchezza dell'intelligenza astratta ed è la più terribile delle st… - giuseppenotarn1 : RT @lagatta4739: #TraParoleEdEmozioni #CasaLettori @LibriAmati C’è una stanchezza dell'intelligenza astratta ed è la più terribile delle st… -

Ultime Notizie dalla rete : Emozione terribile

Ultime Notizie Flash

"È stata un'bella e forte, anche se durante la partita è statodopo aver preso quel gol subito": a dirlo sono i genitori di Roberto Mancini, papà Aldo e mamma Marianna, che stamani l'ANSA ha ...in casa Mancini dopo il titolo europeo conquistato dalla Nazionale a Wembley. È stata un'bella e forte, anche se durante la partita è statodopo aver preso quel gol subito': a dirlo sono i genitori di Roberto Mancini, papà Aldo e mamma Marianna, che stamani l'ANSA ha ...“È stata un’emozione terribile. Forte e bella alla fine, però durante la partita è stato terribile. È stata molto sofferta. Adesso tanta felicità, ma a un certo punto quasi non ci speravo più. Lui ...Attraverso i propri social, il difensore della Juventus e dell'Italia Leonardo Bonucci celebra la vittoria dell'Europeo: "Per Noi. Per Voi. Per chi in questi anni ha cominciato ...