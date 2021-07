Emma come Sabrina Ferilli: in lingerie per la vittoria della Nazionale (Di lunedì 12 luglio 2021) Tra le varie celebrazioni per la vittoria degli Europei da parte dell’Italia di Roberto Mancini c’è quella di Emma, che non si è limitata a un solo post encomiastico sui social; ma ha condiviso uno suo scatto in lingerie: “come la grande Ferilli“. Ebbene la cantante salentina si è letteralmente spogliata per gli Azzurri, con … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 12 luglio 2021) Tra le varie celebrazioni per ladegli Europei da parte dell’Italia di Roberto Mancini c’è quella di, che non si è limitata a un solo post encomiastico sui social; ma ha condiviso uno suo scatto in: “la grande“. Ebbene la cantante salentina si è letteralmente spogliata per gli Azzurri, con … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

