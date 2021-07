Emerson Palmieri si al Napoli, telefonata decisiva di Spalletti (Di lunedì 12 luglio 2021) CALCIOMERCATO Napoli – Emerson Palmieri. Il club azzurro è in pole position per assicurarsi il mancino del Chelsea. Emerson Palmieri, vuole tornare in Serie A. I come scrive il Corriere dello Sport c’è già stato un contatto tra Luciano Spalletti e l’ex Roma, che ha già dato il suo ok. “In Italia, invece, spera di tornare Emerson Palmieri, stanco dell’esperienza al Chelsea dove nelle ultime stagioni ha giocato poco. A lui aveva pensato l’Inter, ma adesso sull’italo-brasiliano lavora soprattutto il Napoli che però non riesce a trovare la ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 12 luglio 2021) CALCIOMERCATO. Il club azzurro è in pole position per assicurarsi il mancino del Chelsea., vuole tornare in Serie A. I come scrive il Corriere dello Sport c’è già stato un contatto tra Lucianoe l’ex Roma, che ha già dato il suo ok. “In Italia, invece, spera di tornare, stanco dell’esperienza al Chelsea dove nelle ultime stagioni ha giocato poco. A lui aveva pensato l’Inter, ma adesso sull’italo-brasiliano lavora soprattutto ilche però non riesce a trovare la ...

