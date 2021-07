Emergenza variante delta, Italia rischia nuove chiusure ad agosto (Di lunedì 12 luglio 2021) “O acceleriamo su tracciamenti e vaccini o rischio chiusure ad agosto“, sono queste le parole del Ministro della Salute Roberto Speranza, il quale ha annunciato che presto vi potrebbero essere nuove chiusure. “Al fine di attenuarne l’impatto, è importante mantenere l’incidenza a valori che permettano il sistematico tracciamento della maggior parte dei casi positivi e L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 12 luglio 2021) “O acceleriamo su tracciamenti e vaccini o rischioad“, sono queste le parole del Ministro della Salute Roberto Speranza, il quale ha annunciato che presto vi potrebbero essere. “Al fine di attenuarne l’impatto, è importante mantenere l’incidenza a valori che permettano il sistematico tracciamento della maggior parte dei casi positivi e L'articolo

