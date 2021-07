Elettra Lamborghini | imprevisto in volo | “Bloccati a Ibiza” | cos’è successo

(Di lunedì 12 luglio 2021) L’iconicainforma i fan su quello che le è accaduto in aereo: la cantante racconta di essere bloccata a. Sempre allegra e sorridente,non manca mai all’appuntamento con i suoi fan che tiene costantemente aggiornati via social. Una vita molto intensa la sua e quella di suo marito Afrojack: la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Attimi di paura oggi per, è stata la stessa cantante a raccontare quanto accaduto sulle storie. Lei e il marito Nick van de Wall , noto con il nome d'arte di Afrojack , stavano rientrando in Italia dopo ...e Afrojack volano ad Ibiza per una fuga romantica. Per la coppia è la prima vacanza estiva da marito e ...Elettra Lamborghini, piccola disavventura dopo le vacanze: “Al nostro aereo si è incendiata la gomma” Elettra Lamborghini è uno dei personaggi più seguiti ...Attimi di paura oggi per Elettra Lamborghini, è stata la stessa cantante a raccontare quanto accaduto sulle storie. Lei e il marito Nick van de Wall, noto con il nome d’arte di Afrojack, stavano rient ...