Elettra Lamborghini | che disavventura | “Speriamo di farcela”

(Di lunedì 12 luglio 2021)preoccupa i fan che la seguono su Instagram, dove si trova in questo momento? Che sciagura per la cantante.sta avendo molto successo con il brano… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

littlemvoony : una delle tipe della ginnastica sembra elettra lamborghini - elettrasunrise : RT @RadioSubasio: Elettra Lamborghini: 'Pistolero' è Platino - RadioSubasio : Elettra Lamborghini: 'Pistolero' è Platino - RadioWebItalia : Elettra Lamborghini “Pistolero” certificata disco di Platino @RadioWebItalia - Alessio29544311 : RT @Frank85387120: Elettra Lamborghini -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini

proprio il caso di dirlo,non sbaglia un colpo! Il suo nuovo singolo estivo "Pistolero" è appena stato certificato disco d'oro. Anche il video ufficiale che accompagna la canzone - diretto da Fabio ...Attimi di paura oggi per, è stata la stessa cantante a raccontare quanto accaduto sulle storie. Lei e il marito Nick van de Wall , noto con il nome d'arte di Afrojack , stavano rientrando in Italia dopo ...Elettra Lamborghini, piccola disavventura dopo le vacanze: “Al nostro aereo si è incendiata la gomma” Elettra Lamborghini è uno dei personaggi più seguiti ...Attimi di paura oggi per Elettra Lamborghini, è stata la stessa cantante a raccontare quanto accaduto sulle storie. Lei e il marito Nick van de Wall, noto con il nome d’arte di Afrojack, stavano rient ...