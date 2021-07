Elenchi aggiuntivi alle GPS | docenti abilitati e specializzati sostegno potranno inserirsi dal 16 al 24 luglio Avviso e Decreto

(Di lunedì 12 luglio 2021)GPS di prima fascia e corrispondenti graduatorie di istituto di II fascia. :in possesso di abilitazione e/o specializzazioneattraverso Istanze online dal 16 al 24. Possibile iscrizione con riserva per iche dovessero conseguire il titolo dopo il 24ma entro il 312021. L'articoloGPS,e ...

orizzontescuola : Elenchi aggiuntivi alle GPS, docenti abilitati e specializzati sostegno potranno inserirsi dal 16 al 24 luglio [Avv… - ottovanz : RT @FerriCosimo: Approvato l’emendamento che prevede l’assegnazione dei posti di sostegno vacanti ai docenti che sono inclusi nella prima f… - ProDocente : GPS elenchi aggiuntivi prima fascia, è possibile cambiare provincia di inserimento? Chi sceglie le scuole - orizzontescuola : GPS elenchi aggiuntivi prima fascia, è possibile cambiare provincia di inserimento? Chi sceglie le scuole - calalaruta : RT @FerriCosimo: Approvato l’emendamento che prevede l’assegnazione dei posti di sostegno vacanti ai docenti che sono inclusi nella prima f… -

Ultime Notizie dalla rete : Elenchi aggiuntivi

Gli aspiranti, che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021, possono inserirsi neglialla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), come da Avviso del Ministero dell'Istruzione. E' possibile cambiare provincia? Prima di rispondere al ...124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositiai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o ...Oramai è quasi certo: i concorsi ordinari e straordinari per i docenti saranno tutti svolti entro il 31 dicembre. Previste 68mila assunzioni.Immissioni in ruolo 21/22, novità: dalla mancata applicazione della "Call veloce" alle assunzioni straordinarie da GPS.