Educazione sessuale, da Bonafoni-Capriccioli proposta di legge (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma – “Stamattina abbiamo depositato una proposta di legge regionale per garantire una corretta informazione sui temi della sessualità e dell’affettività ai ragazzi e alle ragazze delle scuole secondarie di primo grado e delle superiori”. Lo dichiarano in una nota Alessandro Capriccioli e Marta Bonafoni, rispettivamente capigruppo di +Europa Radicali e Lista civica Zingaretti al Consiglio regionale del Lazio. “La proposta di legge- affermano- oltre a prevedere che nelle scuole della regione vengano fornite nozioni di carattere anatomico e medico e informazioni dettagliate sui servizi ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma – “Stamattina abbiamo depositato unadiregionale per garantire una corretta informazione sui temi della sessualità e dell’affettività ai ragazzi e alle ragazze delle scuole secondarie di primo grado e delle superiori”. Lo dichiarano in una nota Alessandroe Marta, rispettivamente capigruppo di +Europa Radicali e Lista civica Zingaretti al Consiglio regionale del Lazio. “Ladi- affermano- oltre a prevedere che nelle scuole della regione vengano fornite nozioni di carattere anatomico e medico e informazioni dettagliate sui servizi ...

