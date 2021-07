È stato arrestato uno dei presunti mandanti dell’assassinio del presidente di Haiti (Di lunedì 12 luglio 2021) Conferenza stampa del capo della polizia di Haiti Leon Charles (foto: Valerie Baeriswyl/Afp via Getty Images)La polizia Haitiana ha arrestato un uomo accusato di avere avuto un ruolo nell’organizzazione dell’attentato che pochi giorni fa ha ucciso il presidente Jovenel Moïse e ferito la moglie. In una conferenza stampa organizzata domenica sera nella capitale Port-au-Prince, è stato annunciato il fermo di Christian Emmanuel Sanon, un Haitiano di 63 anni, sedicente medico, che secondo le autorità sarebbe arrivato il 7 luglio dalla Florida in aereo. Il capo della polizia di ... Leggi su wired (Di lunedì 12 luglio 2021) Conferenza stampa del capo della polizia diLeon Charles (foto: Valerie Baeriswyl/Afp via Getty Images)La poliziaana ha arreun uomo accusato di avere avuto un ruolo nell’organizzazione dell’attentato che pochi giorni fa ha ucciso ilJovenel Moïse e ferito la moglie. In una conferenza stampa organizzata domenica sera nella capitale Port-au-Prince, èannunciato il fermo di Christian Emmanuel Sanon, unano di 63 anni, sedicente medico, che secondo le autorità sarebbe arrivato il 7 luglio dalla Florida in aereo. Il capo della polizia di ...

