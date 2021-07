“È per sempre”. Nozze emozionanti per il simpatico volto della tv: “Da oggi una grande avventura” (Di lunedì 12 luglio 2021) Il web ha avuto il piacere di conoscerlo anni fa quando ha esordito con esilaranti video targati Le Coliche, duo comico che ha creato col fratello Claudio. Inoltre Fabrizio Colica è ricordato dai telespettatori per aver partecipato al reality Pechino Express, prima in compagnia del fratello e poi col rapper Tommy Kuti. Dopo anni d’amore è finalmente convolato in matrimonio con Giacomo Visconti. Due anni or sono Fabrizio Colica ha fatto coming out ricevendo il dovuto sostegno da parte del suo affezionato pubblico, e ora è arrivato il grande giorno per lui è il compagno Giacomo Visconti (stando ai social insegna letteratura ed è scrittore). L’annuncio è arrivato tramite ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 12 luglio 2021) Il web ha avuto il piacere di conoscerlo anni fa quando ha esordito con esilaranti video targati Le Coliche, duo comico che ha creato col fratello Claudio. Inoltre Fabrizio Colica è ricordato dai telespettatori per aver partecipato al reality Pechino Express, prima in compagnia del fratello e poi col rapper Tommy Kuti. Dopo anni d’amore è finalmente convolato in matrimonio con Giacomo Visconti. Due anni or sono Fabrizio Colica ha fatto coming out ricevendo il dovuto sostegno da parte del suo affezionato pubblico, e ora è arrivato ilgiorno per lui è il compagno Giacomo Visconti (stando ai social insegna letteratura ed è scrittore). L’annuncio è arrivato tramite ...

