"E ora l'Italia sfrutti l'adrenalina di Wembley per la ripresa" (Di lunedì 12 luglio 2021) Cosa vuol dire vincere gli europei nel 2021, dopo un anno e mezzo di pandemia e lockdown e alla vigilia dell’implementazione del Next Generation Eu, il più grande piano europeo di riforme e investimenti per rilanciare l’economia? Cosa vuol dire per l’Italia che ha avuto sulle spalle la responsabilità di battere l’Inghilterra in finale, facendo sognare tutta l’Unione Europea e anche la Scozia e l’Irlanda, desiderose di ‘rivincita qualunque sia’ sulla Brexit? Cosa significa per l’Italia, che dopo aver sbrigato l’affare Wembley ieri sera, ora ha il compito di concretizzare il più grande dei piani europei di ripresa e ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 luglio 2021) Cosa vuol dire vincere gli europei nel 2021, dopo un anno e mezzo di pandemia e lockdown e alla vigilia dell’implementazione del Next Generation Eu, il più grande piano europeo di riforme e investimenti per rilanciare l’economia? Cosa vuol dire per l’che ha avuto sulle spalle la responsabilità di battere l’Inghilterra in finale, facendo sognare tutta l’Unione Europea e anche la Scozia e l’Irlanda, desiderose di ‘rivincita qualunque sia’ sulla Brexit? Cosa significa per l’, che dopo aver sbrigato l’affareieri sera, ora ha il compito di concretizzare il più grande dei piani europei die ...

