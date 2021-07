È nata Luna Marie | la figlia di Belen e Antonino Spinalbese

Advertising

fanpage : Belen Rodriguez ha partorito, è nata Luna Mari Spinalbese. Benvenuta, piccola - Antonel31944222 : Auguri a Belen che è nata Luna Marie? - MondoTV241 : Fiocco rosa per Belen Rodriguez, nata la figlia Luna Marì #belenrodriguez #belen - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Belen mamma per la seconda volta: è nata Luna Mari, figlia di Antonino Spinalbese. «Ha vinto l'Argentina, ha vinto l'Italia» h… -

Ultime Notizie dalla rete : nata Luna

Vesuvius.it

... "Giornata fortunata per l'Italia, ha vinto l'Italia, ha vinto l'Argentina (la Copa America, ndr) ed èla mia". Elisa al settimo cielo urla nel salotto di casa sua per festeggiare gli ...Belen Rodriguez è diventata mamma per la seconda volta: èMari, secondogenita della soubrette argentina, e prima figlia di Antonino Spinalbese. Belen ha partorito proprio nelle ore del trionfo azzurro a Londra. L'annuncio è arrivato nella notte via ...Belen Rodriguez ha partorito: la piccola Luna Mari, figlia della modella argentina e di Antonino Spinalbese, ha fatto già il suo esordio su Instagram con una foto. Belen Rodriguez ha partorito: è nata ...Infine, una “doverosa” foto degli Azzurri mentre alzano la coppa al cielo dopo la vittoria, che ha commentato scrivendo “Giornata fortunata. Ha vinto l’Argentina, ha vinto l’Italia ed è nata Luna“.