Advertising

fanpage : #ItaliaInghilterra, Leo Bonucci non resiste e sfotte così gli inglesi: 'It's coming Rome' #Euro2020final - corradopaolucci : RT @Gazzetta_it: VIDEO E Bonucci sfotte gli inglesi: 'Mangiate ancora pastasciutta' #itscomingrome #campionideuropa - Aldosavar : RT @Gazzetta_it: VIDEO E Bonucci sfotte gli inglesi: 'Mangiate ancora pastasciutta' #itscomingrome #campionideuropa - Gazzetta_it : VIDEO E Bonucci sfotte gli inglesi: 'Mangiate ancora pastasciutta' #itscomingrome #campionideuropa - Ariennoir : Ancora piangendo per Bonucci che sfotte gli inglese con 'ne dovete mangiare ancora di pastasciutta' -

Ultime Notizie dalla rete : Bonucci sfotte

Sport Fanpage

L'Italia batte l'Inghilterra ai rigori nella finale degli Europei e si laurea Campione d'Europa. In campo, Leonardosi sfoga e "invita" i tifosi inglesi a mangiare ancora pastasciuttaUno dei più scatenati al fischio finale è stato Leonardoattraverso alcuni slogan che sicuramente diverranno virali. Inizialmente il centrale della Juventus ha esclamato: " It's coming to ...“Abbiamo fatto 34 partite senza perdere”, ha sottolineato Bonucci. “E, nonostante tutto quello che accadeva intorno a noi, eravamo consapevoli che avremmo portato a casa la Coppa se avessimo messo in ...Un’esultanza liberatoria dopo 120 minuti di grande tensione e rivalità Non è stata una serata dai comportamenti così sportivi per i tifosi dell’Inghilterra, desiderosi di battere in finale l’Italia. N ...