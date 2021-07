Due mondiali giovanili per la vela olimpica azzurra

Leggi su nonsolonautica

(Di lunedì 12 luglio 2021) A due settimane esatte dalle prime regate veliche dei Giochi di Tokyo, laincassa una ventata di ottimismo sul futuro, conquistando in un giorno solo ben due titolidi discipline a cinque cerchi. A Gdynia, in Polonia, si sono disputati i Campionati del mondo Junior delle tre classi acrobatiche: il catamarano misto foiling Nacra 17, il 49er maschile e il 49er FX femminile, che hanno visto al via 10 equipaggi per un totale di 20 atlete e atleti italiani.: i trionfi dei velisti italiani Sul ...