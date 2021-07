Draghi elogia la Nazionale: «Siete entrati nella storia, ci avete messo al centro dell’Europa» (Di lunedì 12 luglio 2021) A Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha elogiato la Nazionale di calcio italiana campione a Euro 2020 Mario Draghi, presidente del Consiglio, a Palazzo Chigi, di fronte alla Nazionale italiana, ha elogiato gli Azzurri per la vittoria dell’Europeo. «Oggi Siete voi ad essere entrati nella storia, coi vostri gol e le vostre parate. E che parate! Con lo spirito di squadra forgiato dal commissario tecnico Roberto Mancini. Con i vostri sforzi, i vostri sacrifici. Penso alle lacrime di Leonardo Spinazzola. ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 luglio 2021) A Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio Mariohato ladi calcio italiana campione a Euro 2020 Mario, presidente del Consiglio, a Palazzo Chigi, di fronte allaitaliana, hato gli Azzurri per la vittoria dell’Europeo. «Oggivoi ad essere, coi vostri gol e le vostre parate. E che parate! Con lo spirito di squadra forgiato dal commissario tecnico Roberto Mancini. Con i vostri sforzi, i vostri sacrifici. Penso alle lacrime di Leonardo Spinazzola. ...

