Dow Jones e S&P-500 poco mossi. Nasdaq su nuovi record (Di lunedì 12 luglio 2021) (Teleborsa) – Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 34.864 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l’S&P-500, che rimane a 4.370 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,31%); senza direzione l’S&P 100 (+0,13%). Wall Street apre la settimana poco mossa, con gli investitori che guardano già ad alcuni eventi chiave nei prossimi giorni: sta iniziando la stagione delle trimestrali, verranno diffusi i dati chiave sull’inflazione e il presidente della Federal Reserve Jerome Powell interverrà al Congresso. Andamento negativo negli States su tutti i comparti ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 luglio 2021) (Teleborsa) – Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con il Dowche si attesta a 34.864 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l’S&P-500, che rimane a 4.370 punti. In moderato rialzo il100 (+0,31%); senza direzione l’S&P 100 (+0,13%). Wall Street apre la settimanamossa, con gli investitori che guardano già ad alcuni eventi chiave nei prossimi giorni: sta iniziando la stagione delle trimestrali, verranno diffusi i dati chiave sull’inflazione e il presidente della Federal Reserve Jerome Powell interverrà al Congresso. Andamento negativo negli States su tutti i comparti ...

Advertising

DividendProfit : Dow Jones e S&P-500 poco mossi. Nasdaq su nuovi record - MKT_INS : Partenza a due velocità a Wall Street in attesa domani dell’inizio della nuova stagione delle trimestrali Usa. Dopo… - ForexOnlineMeIt : Wall Street: futures Dow Jones in calo, bene Nasdaq. Trepidazione per utili banche, Fed, inflazione ... - BerlusK_i_l_l_s : GRANDISSIMO GENIO MICHELE NISTA #MICHELENISTA: HAI PRESO IL MINIMO DI TUTTE LE BORSE MONDIALI DEL 17.3.2020. HAI PR… - TerraDiPalma : RT @MdR_Torino: È una giornata torrida a New York. È il 1889 e in edicola arriva il giornale che avrebbe cambiato per sempre il modo di par… -