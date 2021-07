Dota 2 | OG batte Tundra Esports 3-2 e vola al TI10 | caccia al terzo titolo consecutivo

Leggi su esports247

(Di lunedì 12 luglio 2021) Resilienza, una parola molto utilizzata negli ultimi tempi, sembra adattarsi perfettamente ad OG. Il team ha battuto3-2 nelle qualificazioni europee per The International 10 di2 e avrà quindi modo di difendere il. Tutto questo dopo aver affrontato la bellezza di otto partite in un giorno, evitando più volte l’eliminazione. Nonostante le difficoltà , n0tail e il suo team si sono dimostrati più forti delle fatiche, riuscendo a staccare nuovamente il pass per The International. Ora l’organizzazioneha davanti una sfida che ha il sapore della leggenda, ovvero la possibilità ...