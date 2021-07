Dopo 5G e chip, basta occhi cinesi nelle città. Il Parlamento di Londra sfida Pechino (Di lunedì 12 luglio 2021) Bandire i prodotti “di aziende come Hikvision e Dahua”, che “non devono avere il permesso di operare nel Regno Unito”. La ragione? Il legame – da esse sempre negato – con “le atrocità nello Xinjiang” commesse con l’utilizzo di sistemi di sorveglianza nei campi di rieducazione per gli uiguri. Questa – oltre al boicottaggio delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, alla corsia preferenziali per le domande d’asilo degli uiguri e alle sanzioni ai funzionari del Partito comunista cinese nello Xinjiang – è una delle raccomandazioni al governo britannico contenute nel rapporto “Never Again: The UK’s Responsibility to Act on Atrocities in Xinjiang and Beyond” pubblicato nei ... Leggi su formiche (Di lunedì 12 luglio 2021) Bandire i prodotti “di aziende come Hikvision e Dahua”, che “non devono avere il permesso di operare nel Regno Unito”. La ragione? Il legame – da esse sempre negato – con “le atrocità nello Xinjiang” commesse con l’utilizzo di sistemi di sorveglianza nei campi di rieducazione per gli uiguri. Questa – oltre al boicottaggio delle Olimpiadi invernali di2022, alla corsia preferenziali per le domande d’asilo degli uiguri e alle sanzioni ai funzionari del Partito comunista cinese nello Xinjiang – è una delle raccomandazioni al governo britannico contenute nel rapporto “Never Again: The UK’s Responsibility to Act on Atrocities in Xinjiang and Beyond” pubblicato nei ...

Ultime Notizie dalla rete : Dopo chip Borse europee caute guardano a BCE e trimestrali USA Focus anche sulla BCE dopo che la presidente Lagarde ha annunciato l'intenzione di Francoforte di ... Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, ottima performance per Recordati , che registra un ...

Mercato moto: maggio sale del +34,9% nonostante alcuni ritardi ... moto e scooter stanno soffrendo la carenza di alcune materie prime, principalmente chip ed ... dopo un anno di stop, consegna a EICMA, l'evento espositivo internazionale del settore che si terrà ...

Dopo i chip, le batterie per auto elettriche: l'Europa in ritardo insegue l'Asia - 24+ Il Sole 24 ORE iMac di nuova generazione: display oltre i 27" e processore M2X | Bloomberg Dopo iMac da 24 pollici con processore M1, Apple starebbe anche riprogettando una versione da 27 pollici che andrà a sostituire l'attuale modello con processore Intel. Secondo quanto affermato da Mark ...

Borse europee caute guardano a BCE e trimestrali USA (Teleborsa) – Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia e con gli investitori concentrati sulle trimestrali americane che ...

