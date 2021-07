Donnarumma: «Non ho esultato perché non avevo capito che avevamo vinto» (Di martedì 13 luglio 2021) Donnarumma ai microfoni di Sky Sport offre la spiegazione della sua mancata esultanza di ieri sera dopo la parata decisiva sul rigore di Saka. Molto candidamente, Donnarumma rivela: «Non ho esultato perché non avevo capito che avevamo vinto». La spiegazione minimalista per eccellenza, che fa piazza pulita di tutte le interpretazioni che tutti abbiamo fatto per quell’atteggiamento. Donnarumma lève le mystère sur sa non-célébration après le dernier penalty arrêté : “Je n’ai pas exulté car je n’avais pas compris qu’on avait gagné” #ITA ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 luglio 2021)ai microfoni di Sky Sport offre la spiegazione della sua mancata esultanza di ieri sera dopo la parata decisiva sul rigore di Saka. Molto candidamente,rivela: «Non hononche». La spiegazione minimalista per eccellenza, che fa piazza pulita di tutte le interpretazioni che tutti abbiamo fatto per quell’atteggiamento.lève le mystère sur sa non-célébration après le dernier penalty arrêté : “Je n’ai pas exulté car je n’avais pas compris qu’on avait gagné” #ITA ...

