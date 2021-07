Donnarumma e i rigori, solo gioie per il portiere: sempre vincitore al termine di cinque lotterie (Di lunedì 12 luglio 2021) Donnarumma e i rigori, una storia d’amore. Il portiere del Psg, trasferitosi dal Milan a parametro zero, è stato il grande protagonista dell’Italia a Euro 2020 ipnotizzando dal dischetto gli avversari di Spagna e Inghilterra nei rigori decisivi prima per l’approdo in finale e poi per alzare al cielo il trofeo. Ma c’è una statistica che balza all’occhio: su cinque partecipazioni alle lotterie dei penalty, tre col Milan e due con la Nazionale, il classe 1999 ha sempre vinto, talvolta da protagonista come contro Spagna e Inghilterra agli Europei, altre volte non proprio, come ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021)e i, una storia d’amore. Ildel Psg, trasferitosi dal Milan a parametro zero, è stato il grande protagonista dell’Italia a Euro 2020 ipnotizzando dal dischetto gli avversari di Spagna e Inghilterra neidecisivi prima per l’approdo in finale e poi per alzare al cielo il trofeo. Ma c’è una statistica che balza all’occhio: supartecipazioni alledei penalty, tre col Milan e due con la Nazionale, il classe 1999 havinto, talvolta da protagonista come contro Spagna e Inghilterra agli Europei, altre volte non proprio, come ...

