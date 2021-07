Domenica di fuoco nel Salernitano, 14 persone soccorse dalla Guardia Costiera (Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – E’ stata una Domenica di fuoco quella di ieri per la Guardia Costiera di Salerno, impegnata nella gestione di numerose richieste di soccorso lungo il tratto di costa di giurisdizione. La prima, in ordine di tempo, è pervenuta alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Salerno poco dopo le 8 del mattino e proveniva da un bagnante che comunicava di trovarsi nelle acque tra Cetara ed Erchie e di aver recuperato a bordo di un pedalò un sub, il quale riferiva di essersi immerso in apnea con un amico ma quest’ultimo non era riemerso. Prontamente, si disponeva l’invio in zona della ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – E’ stata unadiquella di ieri per ladi Salerno, impegnata nella gestione di numerose richieste di soccorso lungo il tratto di costa di giurisdizione. La prima, in ordine di tempo, è pervenuta alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Salerno poco dopo le 8 del mattino e proveniva da un bagnante che comunicava di trovarsi nelle acque tra Cetara ed Erchie e di aver recuperato a bordo di un pedalò un sub, il quale riferiva di essersi immerso in apnea con un amico ma quest’ultimo non era riemerso. Prontamente, si disponeva l’invio in zona della ...

Advertising

anteprima24 : ** Domenica di fuoco nel Salernitano, 14 persone soccorse dalla Guardia Costiera ** - quotidianodirg : Domenica di fuoco nel Ragusano: incendio in abitazione a Ispica FOTO - salernonotizie : Domenica di fuoco per la Guardia Costiera: tre salvataggi in Costiera - occhiaieviola : RT @mattiathecoat: SONO FELICE SOLO PERCHÉ È STATO UN TERRONE A FARVI VINCERE L'EUROPEO SOLO PER QUELLO ADESSO URLATE LAVALI COL FUOCO NON… - mattiathecoat : SONO FELICE SOLO PERCHÉ È STATO UN TERRONE A FARVI VINCERE L'EUROPEO SOLO PER QUELLO ADESSO URLATE LAVALI COL FUOCO… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica fuoco Haiti, la polizia annuncia l'arresto della "mente" dell'attentato a Moise: "Aveva fini politici" ...di Sicurezza Nazionale e del Dipartimento della Sicurezza Nazionale sono arrivati domenica ad Haiti ... la squadra di 28 membri ha fatto irruzione nella casa della famiglia di Moise e ha aperto il fuoco ...

Incidente a Monza: perde il controllo dell'auto in curva e si ribalta Incidente nella notte tra domenica e lunedì, a Monza . Intorno alle ore 4.50, in via Borsa, il conducente di un'auto ha preso ... sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco del ...

Da Wimbledon a Wembley, una domenica di fuoco per il tifo azzurro Quotidiano di Sicilia India, Jaipur: decedute 11 persone e molti feriti per caduta di un fulmine Covid-19: 54 positivi in più rispetto a ieri 11 Luglio 2021 Aereo in avaria con 230 passeggeri torna indietro: Vigili del Fuoco presenti in massa sulla ... 147 views Moldavia. Domenica comuni... 90 ...

Due auto nel fosso nella notte: due persone ricoverate al Bufalini È di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte fra domenica e lunedì a Pisignano all’incrocio fra via Zavattina e via Crociarone. Due auto si sono scontrate e poi sono finit ...

...di Sicurezza Nazionale e del Dipartimento della Sicurezza Nazionale sono arrivatiad Haiti ... la squadra di 28 membri ha fatto irruzione nella casa della famiglia di Moise e ha aperto il...Incidente nella notte trae lunedì, a Monza . Intorno alle ore 4.50, in via Borsa, il conducente di un'auto ha preso ... sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili deldel ...Covid-19: 54 positivi in più rispetto a ieri 11 Luglio 2021 Aereo in avaria con 230 passeggeri torna indietro: Vigili del Fuoco presenti in massa sulla ... 147 views Moldavia. Domenica comuni... 90 ...È di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte fra domenica e lunedì a Pisignano all’incrocio fra via Zavattina e via Crociarone. Due auto si sono scontrate e poi sono finit ...