Diletta Leotta indossa la maglia della nazionale ma scatta la polemica | L’insulto scatena il web (Di lunedì 12 luglio 2021) Diletta Leotta insultata – Solonotizie24Diletta Leotta negli anni è stata spesso nel mirino dell’attenzione mediatica sia per la sua vita sentimentale che per gli scontri sul campo lavorativo che hanno animato il web, come successo nel caso dei messaggi scritti da Paola Ferrari. Questa volta, però, l’attacco per la conduttrice di Dazn arriva da un altro fronte. Ecco di chi si tratta. Bene o male purché se ne parli? Impossibile rispondere a questa domanda soprattutto se la protagonista della notizia in questione è Diletta Leotta, tanto amata dal pubblico sportivo e dai ... Leggi su cityroma (Di lunedì 12 luglio 2021)insultata – Solonotizie24negli anni è stata spesso nel mirino dell’attenzione mediatica sia per la sua vita sentimentale che per gli scontri sul campo lavorativo che hanno animato il web, come successo nel caso dei messaggi scritti da Paola Ferrari. Questa volta, però, l’attacco per la conduttrice di Dazn arriva da un altro fronte. Ecco di chi si tratta. Bene o male purché se ne parli? Impossibile rispondere a questa domanda soprattutto se la protagonistanotizia in questione è, tanto amata dal pubblico sportivo e dai ...

Advertising

fanpage : Assediati dai giornalisti dopo una cena con i genitori. Cosa sarebbe successo a Can Yaman e Diletta Leotta in Turc… - froshani6 : RT @can_argentina: Sono la coppia del momento e hanno scelto il Golfo dei Poeti per un momento di relax. Can Yaman e Diletta Leotta avvist… - sportli26181512 : Leotta su Ibrahimovic: 'È simpatico ma gioca molto sul personaggio': Intervenuta ai microfoni di Sportweek, Diletta… - Jessica75459658 : @GDF quanto mi piacerebbe vedere diletta leotta fermata dalla guardia di finanza dopo aver fatto la furba con gli i… - CanaYamana : RT @GenesiLC: #Repost @cittadellaspezia @download.ins --- Sono la coppia del momento e hanno scelto il Golfo dei Poeti per un momento di re… -