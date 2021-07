Diarchia Conte-Grillo per i Cinque Stelle, ma litigano ancora sulla giustizia (Di lunedì 12 luglio 2021) Beppe Grillo rimarrà «garante e custode dei principi e dei valori dell’azione politica» del Movimento Cinque Stelle. Giuseppe Conte invece sarà presidente, legale rappresentante e «unico titolare responsabile dell’azione politica». Dopo nove giorni di scontri e tentativi di mediazione, i Cinque Stelle siglano a sorpresa una tregua, annunciata da Vito Crimi davanti all’assemblea straordinaria dei parlamentari riunita in via straordinaria su Zoom. Il «garante e custode» nominerà da solo il Consiglio di garanzia e il Collegio dei probiviri. Mentre a Conte spetterà la nomina ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 12 luglio 2021) Bepperimarrà «garante e custode dei principi e dei valori dell’azione politica» del Movimento. Giuseppeinvece sarà presidente, legale rappresentante e «unico titolare responsabile dell’azione politica». Dopo nove giorni di scontri e tentativi di mediazione, isiglano a sorpresa una tregua, annunciata da Vito Crimi davanti all’assemblea straordinaria dei parlamentari riunita in via straordinaria su Zoom. Il «garante e custode» nominerà da solo il Consiglio di garanzia e il Collegio dei probiviri. Mentre aspetterà la nomina ...

