Dialogo tra Montalbano e Catarella sul Campionato d’Europa (Di lunedì 12 luglio 2021) Muntilbano si eri arrisbigliata ripusata e fortia: il timpa era cangiata ed eri trasuta una stascione sissi cavuda ma ma macari sicca. Haviva facta tarda la sira primera a vidiri i supplimenta di Itaglia-Anglitirra ma si eri addrummisciata al primero timpa. “Dutturi, dutturi, commo havita fistiggiata aieri sira?”. “Cataré, ma che havia da fistiggiari?”. Catarelli: “Ma commo l’Itaglia vitte la Cuppa Europe”. Muntilbano: “Ah, havvimma vinciuta ‘a finalia?”. C: “Sissí, ai supplimintaria: chilla la Dominarumma facitta i miracula… “. M: “La domina rumma i muracula li facia simpra… “. C: “No, dutturi, che havia accanita: chilla la Dominarumma mascula est”. M: “Va bine, transeat!”. C: “A Uemblia ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 luglio 2021) Muntilbano si eri arrisbigliata ripusata e fortia: il timpa era cangiata ed eri trasuta una stascione sissi cavuda ma ma macari sicca. Haviva facta tarda la sira primera a vidiri i supplimenta di Itaglia-Anglitirra ma si eri addrummisciata al primero timpa. “Dutturi, dutturi, commo havita fistiggiata aieri sira?”. “Cataré, ma che havia da fistiggiari?”. Catarelli: “Ma commo l’Itaglia vitte la Cuppa Europe”. Muntilbano: “Ah, havvimma vinciuta ‘a finalia?”. C: “Sissí, ai supplimintaria: chilla la Dominarumma facitta i miracula… “. M: “La domina rumma i muracula li facia simpra… “. C: “No, dutturi, che havia accanita: chilla la Dominarumma mascula est”. M: “Va bine, transeat!”. C: “A Uemblia ...

