(Di lunedì 12 luglio 2021) EURO 2020 GIANLUCA DI- L’esperto di calciomercato delle reti Sky Gianluca di, in collegamento da Wembley ha raccontato alcuni retroscena legati alla partita Italia-Inghilterra. Gianluca Diha raccontato la vittoria dell’Italia di Mancini e ha lanciato un messaggio ai: “Siamo Campioni d’Europa! Prima di questa Finale, glidicevano: ‘home’. A loro vorrei dire che si sono sbagliati, perché è stato un ‘to Rome,to ...

Advertising

napolipiucom : ?? DI MARZIO AI TIFOSI INGLESI: “IT’S COMING TO NAPLES”. ECCO COSA È SUCCESSO IN TRIBUNA STAMPA #EURO2020 #napoli… - naptam_10 : Perciò li prende il pappa. Mica x vincere. Quando vede che poi qs chiedono di vincere... La solita manfrina che gli… - Alessandrolux : Gianluca Di Marzio: “Faccio vivere ai tifosi i dietro le quinte degli Europei. Donnarumma è il miglior portiere al… - Alessandrolux : Gianluca Di Marzio: “Faccio vivere ai tifosi i dietro le quinte degli Europei. Donnarumma è il miglior portiere al… - Alessandrolux : Gianluca Di Marzio: “Faccio vivere ai tifosi i dietro le quinte degli Europei. Donnarumma è il miglior portiere al… -

Ultime Notizie dalla rete : Marzio tifosi

Napolipiu.com

... semplicidecisi a sostenere gli Azzurri della palla tonda. Finisce con gli Azzurrini dell'... Il Presidente federaleInnocenti ha subito espresso di persona al numero uno di Via Allegri l'...Napoli, Tutino ad un passo dal Parma Come riportato da Gianluca Diattraverso il suo sito ufficiale, Gennaro Tutino è ad un passo dal trasferimento al Parma. ...inglese per colpa dei...Gianluca di Marzio racconta Italia-Inghilterra. L'inviato di sky a fine partita : "C'è stata una grande ingiustizia" ...Il racconto di Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport inviato a Londra, dopo il successo dell'Italia contro l'Inghilterra ad Euro 2020.