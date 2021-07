Di Maria alle Pro Loco sannite: “Ruolo importante di promozione e salvaguardia” (Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, aderendo all’invito del Presidente del Comitato Provinciale Renzo Mazzeo, ha partecipato alla Giornata Nazionale delle Pro Loco, intervenendo presso la Villa Comunale di Benevento all’incontro di tutte le Pro Loco sannite, per portare il saluto dell’Ente. «Le Pro-Loco svolgono – ha dichiarato Di Maria – un Ruolo importante di promozione e salvaguardia del territorio e delle sue tradizioni popolari ed eccellenze anche nel campo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di, aderendo all’invito del Presidente del Comitato Provinciale Renzo Mazzeo, ha partecipato alla Giornata Nazionale delle Pro, intervenendo presso la Villa Comunale di Benevento all’incontro di tutte le Pro, per portare il saluto dell’Ente. «Le Pro-svolgono – ha dichiarato Di– undidel territorio e delle sue tradizioni popolari ed eccellenze anche nel campo ...

