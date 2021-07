Di Lorenzo, grandi prestazioni all'Europeo: il suo valore raddoppia (Di lunedì 12 luglio 2021) L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" si è focalizzata sulle prestazioni eccellenti di Di Lorenzo in questo Europeo. Il suo valore di mercato si è infatti raddoppiato, e di certo De Laurentiis non si priverà di un giocatore del genere: "Chi ha tratto beneficio da queste esibizioni è il terzino del Napoli, Giovanni Di Lorenzo. Arrivato nel club due estati fa dall’Empoli, il costo del suo cartellino aveva toccato i 12 milioni di euro. Ora come ora bisognerebbe andare quantomeno al raddoppio per strapparlo a De Laurentiis. Ma non è aria: Spalletti fa molto conto su di lui e a 27 ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 12 luglio 2021) L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" si è focalizzata sulleeccellenti di Diin questo. Il suodi mercato si è infattito, e di certo De Laurentiis non si priverà di un giocatore del genere: "Chi ha tratto beneficio da queste esibizioni è il terzino del Napoli, Giovanni Di. Arrivato nel club due estati fa dall’Empoli, il costo del suo cartellino aveva toccato i 12 milioni di euro. Ora come ora bisognerebbe andare quantomeno al raddoppio per strapparlo a De Laurentiis. Ma non è aria: Spalletti fa molto conto su di lui e a 27 ...

borgheseonmars : ora sarà divertente quando tornerete a insultare la serie a e il famoso twitter calcio, consapevoli che insigne, di… - IleniaLeonardi1 : @pauloflorenz Grande Di Lorenzo, grandi ragazzi - Tataxa6 : Bisogna dirlo: grandi Donnarumma, Bonucci e Chiellini Bella partita anche di Emerson e Di Lorenzo Jorginho è un to… - PierangeloFlor1 : Io Di Lorenzo all’Empoli non me lo ricordavo così scarso comunque, evidentemente non ha proprio la testa per i grandi club - frigiola : Se dopo 6 partite ti presenti ancora con immobile titolare... Evidentemente hai delle convinzioni sbagliate.... Ne… -