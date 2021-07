Deputato della Lega positivo al Covid | il lavori nell' Aula della Camera slittano di due ore

Advertising

globalistIT : - ChicoCayetano : RT @Enrico__Costa: Chi dichiara queste cose non è un deputato qualsiasi, ma la relatrice M5S della riforma del processo penale - nominata s… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Covid: un deputato positivo, Aula Camera slitta: (ANSA) - ROMA, 12 LUG - L'Aula della Camera, che… - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Covid, deputato della Lega positivo: slitta l'esame del dl Sostegni bis - Romav25383620 : RT @Enrico__Costa: Chi dichiara queste cose non è un deputato qualsiasi, ma la relatrice M5S della riforma del processo penale - nominata s… -

Ultime Notizie dalla rete : Deputato della

ilmessaggero.it

Forse lo stesso accadrà per il fatto che oggi posto e metto a vostra disposizione la riflessione delforzista Andrea Cangini, pubblicata oggi sempre su Il Giornale. Spiega in modo ...Secondo quanto si apprende unLega, componentecommissione Bilancio che ha esaminato il provvedimento la scorsa settimana, è risultato positivo al Covid e in base al tracciamento sono stati messi in quarantena ...Il deputato della Lega Tullio Patassini, componente della commissione Bilancio, secondo quanto si apprende è risultato positivo al Covid. Per questo l'Aula della Camera, che ...ROMA (ITALPRESS) – Numeri da record per la quarta edizione della “Giornata delle Pro Loco d’Italia” che si è celebrata ieri; ...