Delirio a Wembley, italiani aggrediti e insultati durante i festeggiamenti: 49 arresti (Di lunedì 12 luglio 2021) Bruttissimi esempi di comportamento in quella che dovrebbe essere la patria del calcio. Ieri sera, al termine di Italia-Inghilterra, alcuni teppisti inglesi hanno riversato la propria frustrazione sui tifosi azzurri. Dei balordi danno la caccia a chiunque indossi la maglia azzurra, per poi si scontrarsi contro alcuni sportivi di colore. Delirio a Wembley, italiani aggrediti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

