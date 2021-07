Decreto Sostegni bis, Turi (Uil Scuola): “Insoddisfatti, la politica non risolve i problemi. Pronti alla mobilitazione” [INTERVISTA] (Di lunedì 12 luglio 2021) Il Decreto Sostegni bis approda alla Camera tra le polemiche soprattutto per quanto riguarda il pacchetto di misure legato alla Scuola. A Orizzonte Scuola interviene il segretario della Uil Scuola, Pino Turi. L'articolo Decreto Sostegni bis, Turi (Uil Scuola): “Insoddisfatti, la politica non risolve i problemi. Pronti alla mobilitazione” INTERVISTA . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 12 luglio 2021) Ilbis approdaCamera tra le polemiche soprattutto per quanto riguarda il pacchetto di misure legato. A Orizzonteinterviene il segretario della Uil, Pino. L'articolobis,(Uil): “, lanon

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Sostegni Bonus partite IVA, contributi a fondo perduto: come averli Bonus partite IVA 2021, arrivano i contributi a fondo perduto . Il Decreto Sostegni bis ha confermato che anche i possessori di partite IVA avranno diritto a delle misure di sostegno , concedendo a questa amplia fetta di lavoratori ben tre tipologie di aiuti , che ...

Lavoro, aumentano le opportunità: 150mila posti in più in estate secondo Assolavoro ...l' eliminazione delle causali dal contratto a termine ancora fino al 31 dicembre e una riforma del decreto Dignità parzialmente contenuta nella prossima legge di conversione del decreto Sostegni bis. ...

Decreto Sostegni bis, ecco il testo relativo alla scuola approdato in aula alla Camera [PDF] Orizzonte Scuola Nuovi fondi per la scuola posto a 11 mila insegnanti Una iniezione di forze per la scuola. Con l'obiettivo di far decollare l'anno 2021-22 dopo i guasti della pandemia. La commissione Bilancio della Camera ha chiuso l'esame degli emendamenti al Decreto ...

Il decreto legge Sostegni bis in Aula alla Camera: verso la fiducia Il testo è in prima lettura a Montecitorio: passerà poi dunque all'esame del Senato dove è difficile immaginare ulteriori modifiche dato che le misure devono essere convertite in legge entro il 24 lug ...

