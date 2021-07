Decreto sostegni bis: torna in Commissione alla Camera, rilievi della ragioneria dello Stato (Di lunedì 12 luglio 2021) C'è una nota della ragioneria per alcune correzioni in ordine ad alcune coperture, ha spiegato in Aula. La seduta è stata sospesa, dopo il via libera dell'assemblea alla richiesta L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 12 luglio 2021) C'è una notaper alcune correzioni in ordine ad alcune coperture, ha spiegato in Aula. La seduta è stata sospesa, dopo il via libera dell'assemblearichiesta L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

borghi_claudio : @MAH40847052 @anto_sent_this Io smetterei anche però senza non mi fanno entrare e oggi devo parlare in discussione… - fattoquotidiano : Sostegni bis, il decreto del Governo torna in commissione alla Camera: “Dubbi dalla Ragioneria dello Stato su alcun… - borghi_claudio : Dai resoconti della discussione sul decreto sostegni emergono alcuni momenti di fruttuosa dialettica... vedi per es… - zazoomblog : Decreto Sostegni bis: Turi Insoddisfatto Dalle Misure per La Scuola - #Decreto #Sostegni #Insoddisfatto - rinnovabiliit : ?? Contro il caro materiali, emendamento del Governo al #DecretoSostegniBis. Introdotto un meccanismo di compensazio… -