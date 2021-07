Decreto Sostegni bis: concorsi straordinari, GPS, tutte le novità per la scuola (Di lunedì 12 luglio 2021) Il Decreto Sostegni bis, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio 2021, aveva portato diverse novità per il mondo della scuola. Prima su tutte, la ripartenza con modalità semplificate del Concorso scuola limitatamente alle discipline STEM, concorso in svolgimento in questi giorni. Il Decreto sta affrontando l’iter di conversione in legge ed è in fase di discussione alla Camera. Sono stati diversi gli emendamenti presentati e approvati in Commissione Bilancio: molti riguardano nuovi aiuti in arrivo per i cittadini, altri fanno semplicemente confluire le misure del ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 12 luglio 2021) Ilbis, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio 2021, aveva portato diverseper il mondo della. Prima su, la ripartenza con modalità semplificate del Concorsolimitatamente alle discipline STEM, concorso in svolgimento in questi giorni. Ilsta affrontando l’iter di conversione in legge ed è in fase di discussione alla Camera. Sono stati diversi gli emendamenti presentati e approvati in Commissione Bilancio: molti riguardano nuovi aiuti in arrivo per i cittadini, altri fanno semplicemente confluire le misure del ...

