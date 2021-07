Death Stranding Director's Cut per PS5 svela il peso dell'installazione (Di lunedì 12 luglio 2021) Death Stranding Director's Cut arriverà nel mese di settembre su PS5 e, nel frattempo, PlayStation Game Size ha da poco rivelato quanto spazio sarà necessario sulle vostre console per installare il gioco. Stando a quanto condiviso su Twitter, Death Stranding Director's Cut peserà ben 68,6 GB (senza patch del day one), ovvero quasi 20 GB in più rispetto alla versione PS4 che pesava circa 50 GB. Le dimensioni maggiori della Director's Cut sono dovute ai nuovi contenuti aggiunti da Kojima Productions all'edizione PS5. Come forse saprete, ulteriori contenuti ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 12 luglio 2021)'s Cut arriverà nel mese di settembre su PS5 e, nel frattempo, PlayStation Game Size ha da poco rivelato quanto spazio sarà necessario sulle vostre console per installare il gioco. Stando a quanto condiviso su Twitter,'s Cut peserà ben 68,6 GB (senza patch del day one), ovvero quasi 20 GB in più rispetto alla versione PS4 che pesava circa 50 GB. Le dimensioni maggiori's Cut sono dovute ai nuovi contenuti aggiunti da Kojima Productions all'edizione PS5. Come forse saprete, ulteriori contenuti ...

Advertising

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: Svelato il peso di #DeathStranding Director's Cut per #PS5. - misteruplay2016 : Death Stranding Director’s Cut per PS5 svela il peso dell’installazione - Eurogamer_it : Svelato il peso di #DeathStranding Director's Cut per #PS5. - infoitscienza : Death Stranding Director's Cut, Kojima ammette: “non vorrei quel nome” - IGNitalia : Hideo Kojima conferma implicitamente la volontà di Sony di creare più 'Director's Cut' con un lungo post, in cui sv… -