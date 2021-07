Death Stranding: Director’s Cut, Kojima non ama il titolo del gioco (Di lunedì 12 luglio 2021) Il regista vuole dare un taglio al taglio del regista: ecco perché Kojima non sembra amare “Death Stranding: Director’s Cut” come titolo Passano le settimane e Hideo Kojima non riesce a fare a meno di far parlare di sé: cosa potrà mai avere contro il titolo di Death Stranding: Director’s Cut? Non intendiamo titolo come sinonimo di gioco, ma parliamo proprio del nome scelto per questa riedizione. Da sempre, il game designer si è dichiarato un patito di Hollywood a livelli clinici, al ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 12 luglio 2021) Il regista vuole dare un taglio al taglio del regista: ecco perchénon sembra amare “Cut” comePassano le settimane e Hideonon riesce a fare a meno di far parlare di sé: cosa potrà mai avere contro ildiCut? Non intendiamocome sinonimo di, ma parliamo proprio del nome scelto per questa riedizione. Da sempre, il game designer si è dichiarato un patito di Hollywood a livelli clinici, al ...

Advertising

TheGamesMachine : Il titolo di #DeathStrandingDirectorsCut non piace al director. Uno strano corto circuito, per cui lo stesso… - GamingTalker : Death Stranding Director's Cut, Hideo Kojima non approva la scelta del nuovo titolo - tuttoteKit : Death Stranding: Director’s Cut, Kojima non ama il titolo del gioco #DeathStranding #HideoKojima #PS5 #tuttotek - GameHugITA : RT @Eurogamer_it: Svelato il peso di #DeathStranding Director's Cut per #PS5. - misteruplay2016 : Death Stranding Director’s Cut per PS5 svela il peso dell’installazione -