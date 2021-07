De Rossi, la pazza esultanza per la vittoria dell'Italia all'Europeo (Di lunedì 12 luglio 2021) LONDRA (INGHILTERRA) - Il cielo è azzurro sopra Londra. L'Italia batte l'Inghilterra ai calci di rigore ed è campione d'Europa 53 anni dopo la prima volta. Una gioia incredibile per i calciatori, ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 12 luglio 2021) LONDRA (INGHILTERRA) - Il cielo è azzurro sopra Londra. L'batte l'Inghilterra ai calci di rigore ed è campione d'Europa 53 anni dopo la prima volta. Una gioia incredibile per i calciatori, ...

Advertising

prelemi42898295 : @marghe6820091 Si per quanto io nn esca pazza per Pier ma lo rispetto come fidanzato di Giulia da giorni è sotto at… -

Ultime Notizie dalla rete : Rossi pazza De Rossi, la pazza esultanza per la vittoria dell'Italia all'Europeo Tra i più scatenati l'ex centrocampista della Roma Daniele De Rossi, ora assistente di Roberto Mancini in Nazionale, che tra l'euforia generale si è esibito in un "volo" sui tavoli dello spogliatoio ...

Dylan Dog & Vasco, il Comandante diventa fumetto Vasco e i fumetti Negli anni ci sono stati tanti altri incroci tra Vasco Rossi , che ha da poco ... Sally , Albachiara e Jenny è pazza . In attesa delle nuove date del tour di Vasco, riprogrammato per ...

De Rossi, la pazza esultanza per la vittoria dell'Italia all'Europeo Corriere dello Sport De Rossi, la pazza esultanza per la vittoria dell'Italia all'Europeo Festa grande negli spogliatoi: l'ex centrocampista della Roma "vola" sui tavoli mentre tutti i giocatori lo acclamano ...

Forza Azzurri, ecco la Notte Magica! Una finale che parte dal silenzio, una finale che dura da quasi quattro anni. E allora: forza, Italia. Andiamocela a prendere come undici matti.

Tra i più scatenati l'ex centrocampista della Roma Daniele De, ora assistente di Roberto Mancini in Nazionale, che tra l'euforia generale si è esibito in un "volo" sui tavoli dello spogliatoio ...Vasco e i fumetti Negli anni ci sono stati tanti altri incroci tra Vasco, che ha da poco ... Sally , Albachiara e Jenny è. In attesa delle nuove date del tour di Vasco, riprogrammato per ...Festa grande negli spogliatoi: l'ex centrocampista della Roma "vola" sui tavoli mentre tutti i giocatori lo acclamano ...Una finale che parte dal silenzio, una finale che dura da quasi quattro anni. E allora: forza, Italia. Andiamocela a prendere come undici matti.