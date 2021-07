De Paul all’Atletico Madrid, il saluto dell’Udinese: «Capitano di tante battaglie» (Di lunedì 12 luglio 2021) L’Udinese ha salutato Rodrigo De Paul dopo la cessione dell’argentino all’Atletico Madrid: «Buona fortuna Rodri» L’Udinese ha salutato Rodrigo De Paul dopo l’ufficialità della sua cessione all’Atletico Madrid. Il comunicato del club bianconero. «Udinese Calcio comunica che Rodrigo De Paul lascia il club dopo 5 stagioni. Il centrocampista argentino è stato ceduto a titolo definitivo all’Atletico Madrid.Capitano di tante battaglie, professionista esemplare, leader e trascinatore, hai guidato ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 luglio 2021) L’Udinese ha salutato Rodrigo Dedopo la cessione dell’argentino: «Buona fortuna Rodri» L’Udinese ha salutato Rodrigo Dedopo l’ufficialità della sua cessione. Il comunicato del club bianconero. «Udinese Calcio comunica che Rodrigo Delascia il club dopo 5 stagioni. Il centrocampista argentino è stato ceduto a titolo definitivodi, professionista esemplare, leader e trascinatore, hai guidato ...

