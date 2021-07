De Paul all’Atletico, incassa anche il Valencia: il club aveva una percentuale sulla rivendita (Di lunedì 12 luglio 2021) Il Valencia ha ceduto Rodrigo De Paul nel 2016, con molti rimpianti col senno di poi. Un addio che tuttavia, cinque anni più tardi, fa entrare qualche soldo nelle casse del club. Quest’oggi infatti l’argentino ha firmato con l’Atletico Madrid: il Valencia, da quanto riporta AS, in tal senso si era assicurato una percentuale sulla rivendita del fantasista argentino e incasserà 5.5 dei 35 milioni che i colchoneros verseranno nelle casse dell’Udinese. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021) Ilha ceduto Rodrigo Denel 2016, con molti rimpianti col senno di poi. Un addio che tuttavia, cinque anni più tardi, fa entrare qualche soldo nelle casse del. Quest’oggi infatti l’argentino ha firmato con l’Atletico Madrid: il, da quanto riporta AS, in tal senso si era assicurato unadel fantasista argentino e incasserà 5.5 dei 35 milioni che i colchoneros verseranno nelle casse dell’Udinese. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Valencia Rodrigo De Paul all'Atletico, c'è l'incasso: il club aveva una percentuale sulla rivendita - Ansa_Fvg : Calcio: Udinese, De Paul ceduto all'Atletico Madrid. In 5 stagioni in Friuli ha collezionato 184 presenze e 34 reti… - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: ?? L'#Udinese cede #DePaul all'#AtleticoMadrid In 5 stagioni in Friuli ha collezionato 184 presenze e 34 reti ?? https://t.co… - RobbsRoys : Francesco puoi bloccare me ma non puoi bloccare il trasferimento di Rodrigo De Paul all'Atletico Madrid - STnews365 : Ufficiale Rodrigo De Paul all'Atletico Madrid I colchoneros hanno annunciato l'arrivo dall'Udinese del centrocampis… -