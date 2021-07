De Grenet replica alle frecciatine della Elia | “Che spessore! Parla di bodyshaming con una superficialità allucinante”

(Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo le duredi Antonellaa Belve, arriva la piccata risposta di Samantha Desui social E’ guerra aperta tra Antonellie Samantha De. L’ex opinionista del GF Vip 5 e l’ex gieffina continuano a scontrarsi duramente a distanza e il loro rapporto pare essere irrecuperabile, in particolare per le dichiarazioni. Quest’ultima infatti è stata ospitata a Belve per tornarerelite con la Deavuta all’internocasa più spiata d’Italia. La ...

Ultime Notizie dalla rete : Grenet replica

Pronta ladi Samantha Deche ha commentato un post social della pagina Instagram Xo Xo Social Gossip: Penso che la "signora" che a distanza di tempo ancora parla del bruttissimo ..."Se mi sono pentita di aver insultato Samantha De? - ha dichiarato Antonella Elia - Felicissima! Macché insultata per l'aspetto fisico. [?] Non sono per niente pentita. Zero. Io passo la vita ...Gf Vip 5, dopo le frecciatine di Antonella Elia arriva la piccata replica di Samantha De Grenet!. Antonella Elia e Samantha De Grenet non son ...Antonella Elia è stata duramente attaccata da un'ex concorrente del Grande Fratello Vip di Signorini che non le manda di certo a dire.