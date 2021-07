Ddl Zan, Renzi: “Problema è chi ha eletto Fedez nuovo capo della sinistra” (Di lunedì 12 luglio 2021) “Se si va a scrutinio segreto Calderoli arriva e presenta mille emendamenti, la discussione inizia la settimana prossima, poi c’è l’ostruzionismo. Queste cose non è semplice spiegarle a Fedez, perché Fedez parla di cose che non conosce”. Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, parlando della discussione sul ddl Zan durante la presentazione del suo libro ‘Controcorrente’. Secondo Renzi “il Problema non è mica Fedez, ma chi ha eletto Fedez nuovo capo della sinistra. Me ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 luglio 2021) “Se si va a scrutinio segreto Calderoli arriva e presenta mille emendamenti, la discussione inizia la settimana prossima, poi c’è l’ostruzionismo. Queste cose non è semplice spiegarle a, perchéparla di cose che non conosce”. Così Matteo, leader di Italia Viva, parlandodiscussione sul ddl Zan durante la presentazione del suo libro ‘Controcorrente’. Secondo“ilnon è mica, ma chi ha. Me ...

Advertising

Link4Universe : Il mio Wembley è domani in aula per il passaggio del DDL Zan - ItaliaViva : Sul DDL Zan dipenderà tutto dal clima che ci sarà in parlamento, speriamo nella possibilità di un accordo. Purtropp… - FidanzaCarlo : Mobilitazione di @FratellidItalia in tutte le città contro l’assurdo ddl Zan. Una sinistra ideologica cerca di mett… - caIipsos : vabbè diecimila servizi diversi per parlare di sti europei del cazzo e dei suoi meme (boh vedi tu se al tg è necess… - Premartha : DDL Zan, varianti e sbandamenti -